Inzaghi,vogliamo gli 8/i a tutti i costi

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "In questo momento dobbiamo affrontare partita per partita, domani abbiamo la Steaua ai sedicesimi di Europa League, che lo scorso anno abbiamo voluto con tantissimi sacrifici. Cercheremo di andare avanti con tutte le nostre forze". Così Simone Inzaghi alla vigilia del match di Europa League contro la Steaua Bucarest. Si riparte dalla sconfitta per 1-0 all'andata: "Il risultato ci penalizza - ha aggiunto Inzaghi - vogliamo ripetere la prestazione di Bucarest ma con un risultato differente. Dovremo essere molto lucidi perché dovremo fare una gara sicuramente aggressiva ma allo stesso tempo non subire gol. Sappiamo che i tifosi romeni saranno più di diecimila - ha poi rivelato Inzaghi - Speriamo che anche i nostri tifosi come fato in questi anni possano venire numerosi e farsi sentire più dei tifosi avversari. La Steaua è una squadra molto organizzata e all'andata non ha pensato solo a difendersi.

Ha ottimi giocatori di qualità, dovremo stare molto attenti".