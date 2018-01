Donna investita da metro a Roma, uomo ripreso mentre spinge una donna

E' stata questione di pochi istanti. Una spinta e la donna è finita sui binari della metro di Roma proprio mentre passava un convoglio che l'ha investita. Una sequenza che si è consumata sotto gli occhi di decine di passeggeri in attesa sulla banchina della fermata Eur Fermi della linea B e immortalata da una telecamera di videosorveglianza.

La donna, una cittadina peruviana di 47 anni, è stata estratta dai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e un carro sollevamenti, e soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono ancora gravi e instabili. E' stata operata per ore all'ospedale San Camillo. Ha riportato molte lesioni, traumi e una grave emorragia. Non è stato possibile, nonostante i tentativi dell'equipe chirurgica, riattaccare la mano amputata durante l'investimento. La prognosi al momento è riservata. A occuparsi del caso la polizia, che ha effettuato i rilievi anche con la scientifica.