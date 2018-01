A Roma il 21/1 torna domenica ecologica, blocco circolazione

Domenica 21 gennaio torna la domenica ecologica a Roma, il provvedimento di blocco totale della circolazione programmato per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria. Il divieto totale della circolazione nella Ztl 'Fascia Verde' riguarda le fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. Sono esentati da ordinanza una serie di veicoli: da quelli elettrici a quelli Gpl fino a quelli che svolgono servizio di polizia.



"Le 'domeniche ecologiche', oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, concorrono - si legge sul sito del Comune - anche alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della sostenibilità ambientale, e quindi alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita. Visto il positivo riscontro avuto per l'iniziativa di piantumazione organizzata dall'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale in concomitanza della giornata di blocco totale del 19 novembre 2017, si è deciso di riproporre l'iniziativa in tutte le 'domeniche ecologiche' ancora in programma (11 febbraio e 25 febbraio)".