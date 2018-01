Piazza Navona, gazebo con ristorante sul tetto della chiesa di Santa Agnese

Un gazebo bianco con tanto di stufa a fungo sulla chiesa di Sant'Agnese in Agone. Piazza Navona a Roma sembra non avere pace. Dopo le polemiche per i banchetti che ogni Natale, da sempre, invadono la piazza e quest'anno, per volere dell'amministrazione comunale, sono diventati solo una manciata, sulla chiesa che domina la piazza, di fronte alla fontana dei Fiumi, è comparso un gazebo bianco con tanto di stufa a fungo.

Basta alzare gli occhi verso la cupola della chiesa, progettata nel 1652 da Girolamo Rainaldi in stile barocco, committente Innocenzo X Pamphili, che negli anni 1653-1657 Francesco Borromini modificò ideando la facciata concava per dare più risalto alla cupola, per vedere spuntare tra le due torri della chiesa il gazebo bianco e la stufa a fungo. La terrazza sulla piazza è un luogo che offre una vista splendida ed è qui che da qualche anno un ristorante esclusivo dispone i suoi tavoli all'aperto.

Non contenti di poter sfruttare la location d'eccezione solo d'estate, quando i tavoli dalla piazza non si vedono, i proprietari del locale hanno pensato di creare un dehor anche d'inverno. Peccato che - secondo l'opinione di molti turisti - la soluzione deturpa la splendida facciata barocca del Borromini.