Rifiuti Lazio Bonaccini, presto decido

(ANSA) - BOLOGNA, 28 DIC - "Ci siamo presi ancora tre o quattro giorni per fare tutte le valutazioni. Credo che Zingaretti abbia fatto un appello alle regioni italiane per valutare se possano dare una mano al Lazio e in particolare alla città di Roma. Certo che se ci fossero atteggiamenti meno arroganti della sindaca Virginia Raggi forse questo aiuterebbe ad avere un rapporto istituzionale un po' meno complicato". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, rispondendo ai giornalisti sul tema della richiesta del Lazio di smaltire una quantità di rifiuti romani.