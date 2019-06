Inaugurata nuova sede Logimatic

(ANSA) - BOLOGNA, 7 GIU - Con l'inaugurazione della nuova sede di oltre 9mila metri quadri a Ozzano dell'Emilia, continua il percorso di crescita di Logimatic Srl, società di servizi produttivi per l'industria meccanica, specializzata nella costruzione di macchine automatiche per conto terzi. Logimatic è partecipata da Ima per circa il 30%. Dal 2010 è la capofila di una rete di aziende, tutte compartecipate da Ima Spa. Nata nel 2004, Logimatic ha ampliato la propria attività anche alla produzione di componenti meccanici. Ad oggi occupa 87 dipendenti, con un volume d'affari che è notevolmente aumentato negli ultimi anni. La società prevede di raggiungere nel 2019 un fatturato in crescita a 43 milioni di euro (rispetto ai circa 41 milioni di euro del 2018), di cui il 15% verso l'Ue e il 30% verso i paesi extra Ue. Presenti al taglio del nastro Andrea Zaccari, Amministratore Delegato di Logimatic, Marco Vacchi, Presidente Onorario di Ima, Luca Lelli, Sindaco di Ozzano dell'Emilia. (ANSA).