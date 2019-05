Maserati e Antinori partner eventi

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Maserati insieme ad Antinori per promuovere l'eccellenza italiana come valore comune delle proprie culture aziendali. È l'obiettivo della collaborazione che la casa automobilistica emiliana annuncia con la storica azienda vitivinicola toscana. Una partnership che si articolerà in un calendario di eventi e iniziative in Italia e all'estero ispirati ai valori comuni delle due aziende. "Tradizione e innovazione - si legge in una nota - ricerca continua della perfezione, artigianalità fatta di attenzione ai dettagli e passione per la qualità".(ANSA).