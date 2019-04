Paesaggi e biodiversità in mostra a Fico

(ANSA) - BOLOGNA, 4 APR - Un viaggio in 57 paesaggi agricoli riconosciuti di rilevanza mondiale: lo propone dal 5 aprile a Bologna Fondazione Fico, nel foyer del Centro congressi di Fico Eataly World, con la mostra 'Paesaggi, cultura, biodiversità' a cura della Fao. Il percorso espositivo è allestito in occasione del primo Forum internazionale del paesaggio rurale e del marketing territoriale: la mostra sarà visitabile dalle 10 alle 22, poi da sabato 6 si sposterà nello spazio di Fondazione Fico (area 118 Parco Eataly World).

Si tratta di un viaggio in tutto il pianeta, alla scoperta dei sistemi agricoli tradizionali tutelati nell'ambito del Programma Fao che riconosce i Sistemi di patrimonio agricolo di rilevanza mondiale (Giahs dall'acronimo inglese): dalle terrazze di riso delle 'montagne meridionali' in Cina alle 'Chinampas' di Città del Messico di derivazione azteca, dalle saline di Anana alle vigne di Malaga, alle colture wasabi di Shizuoka in Giappone, passando per l'agricoltura eroica delle Ande e le colture di ginseng in Corea. Ci sono anche i due siti italiani attualmente riconosciuti di rilevanza mondiale: gli uliveti umbri fra Assisi e Spoleto e le colline del Soave.(ANSA).