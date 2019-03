Via candidature per Startup Competition

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - Sono aperte le candidature per la 6/a edizione della 'Startup Competition', la sfida per startup più grande d'Italia, che si rivolge alle giovani realtà aziendali per incentivare la crescita e lo sviluppo di progetti innovativi. La fase finale della competizione si terrà durante la tre giorni del 'Web Marketing Festival (Wmf) - 20, 21 e 22 giugno 2019, al Palacongressi di Rimini - il più grande festival sull'innovazione digitale e sociale, che nel 2018 ha registrato più di 18mila presenze e oltre 60 eventi. Nelle passate edizioni, le startup che hanno presentato la loro candidatura hanno superato quota 1.500. Anche quest'anno i 6 progetti finalisti si confronteranno al Wmf per presentare la propria idea di businnes, di fronte ai maggiori player del settore. I lavori giunti saranno votati dal pubblico e valutati da una giuria composta dai rappresentanti delle più rilevanti realtà dell'ecosistema innovativo tra cui venture capital, investitori, partner corporate, stakeholder e le più importanti aziende. "Quest'anno l'iniziativa si è arricchita grazie a nuovi partner d'eccellenza - ha spiegato Cosmano Lombardo, chairman del Web Marketing Festival - il loro coinvolgimento sarà prezioso per individuare le future Friendz, Tommi e FitPrime, per raggiungere l'obiettivo comune di dare un forte impulso alla crescita del Paese".

Le startup interessate all'iniziativa potranno inviare la propria candidatura entro il 6 maggio 2019. Tutte le informazioni sono consultabili sul portale del Web Marketing Festival. (ANSA).