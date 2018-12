Firmato Patto distretto della scarpa

(ANSA) - SAN MAURO PASCOLI (FORLI'-CESENA), 5 DIC - Firmato a San Mauro Pascoli, nel Cesenate, il 'Patto per la valorizzazione del distretto della scarpa'. In un'area, quella del Rubicone, della calzatura di alta moda con oltre 200 le imprese attive per circa 3.000 addetti, il Patto mette in rete undici 'soggetti' del territorio: enti pubblici (Regione Emilia Romagna, i Comuni di San Mauro Pascoli, Gatteo e Savignano), associazioni sindacali (Filctem-Cgil Cesena, Femca- Cisl Romagna e Uiltec-Uil Cesena), associazioni di categoria (Confindustria Forlì-Cesena, Cna Forlì-Cesena, Confartigianato Federimprese Cesena) e istituti formativi (Cercal).

Tra i progetti in cantiere, sostegno alla formazione professionale (in primis alla scuola del Cercal), gli 'Archivi aziendali' attraverso un centro di documentazione, itinerari turistici, e la nascita di un Tavolo di coordinamento presieduto dal Comune di San Mauro Pascoli e composto da referenti dei soggetti firmatari che funga da 'Osservatorio'.

"Gli obiettivi fissati da questo accordo - osserva l'assessore regionale alle Attività Produttive, Palma Costi - si inseriscono a pieno titolo nelle politiche industriali che la Regione sta portando avanti e soprattutto si intrecciano con le azioni previste con il progetto regionale 'Fashion valley', che ha come obiettivo dare voce alle energie di questo settore trasformandole in sviluppo di nuove imprese e buona occupazione.

Il distretto del calzaturificio - conclude - è un'eccellenza del sistema territoriale che conta marchi forti, qualità dei prodotti, filiera quasi completa e competente".(ANSA).