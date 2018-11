Venerdì a Bologna convention Confabitare

Il mercato immobiliare stretto da una parte dalle imposizioni fiscali, dall'altro dal lavoro che non c'è. Sarà questo il tema dell'ottava convention di Confabitare, associazione di piccoli proprietari immobiliari, in programma venerdì, dalle 14, all'hotel Savoia Regency di Bologna.

Tema centrale del meeting sarà l'incontro intitolato, appunto, "Il mercato immobiliare nella morsa del fisco e del lavoro che non c'è. Analisi e proposte ". Interverranno, tra gli altri, Elisabetta Gualmini, vice presidente della Regione Emilia-Romagna, l'economista Giuliano Cazzola, Luca Dondi, Ad di Nomisma, Giampiero Bambagioni, presidente del Comitato tecnico scientifico di Tecnoborsa, Maurizio D'Amato, docente di estimo al Politecnico di Bari, Saverio Luppino, avvocato esperto in diritto immobiliare, Saverio Fossati giornalista de Il Sole 24 Ore, Alessandro Notari Presidente del centro studi fiscale nazionale di Confabitare, Giangiacomo Congiu responsabile dell'Osservatorio del mercato immobiliare di Confabitare.

Concluderà i lavori il Presidente nazionale di Confabitare Alberto Zanni.

Alla Convention parteciperanno i dirigenti nazionali e i presidenti delle ottanta sedi provinciali della associazione, in rappresentanza degli oltre 51.000 iscritti a livello nazionale.