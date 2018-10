A SanPa lezione sul rischio dipendenze

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - Alcune ore di formazione a San Patrignano, affiancando e osservando il personale e i volontari della comunità di recupero riminese per tossicodipendenti. Altre all'interno degli istituti superiori per creare, anche in aula, un 'polo di tutoraggio delle dipendenze' per informare gli studenti sui rischi legati al consumo di droghe, alcol e a quelli del gioco. E' uno degli obiettivi del protocollo, firmato oggi a Bologna, tra la Comunità di San Patrignano e l'Unione regionale delle Camere di Commercio: un'intesa triennale che punta sulla formazione dei giovani, con progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, ma anche su quella degli imprenditori, coinvolgendo le associazioni di categoria, avvicinando le aziende al mondo del no profit. Un appuntamento, che sancisce la collaborazione, sarà la presentazione a San Patrignano il 17 dicembre del Rapporto sull'economia regionale che dedicherà un approfondimento all'economia sociale. "Teniamo a questa intesa - ha commentato Alberto Zambianchi, presidente di Unioncamere Emilia Romagna - da qui nasce un percorso concreto che consentirà di aggiornare, anno dopo anno, la programmazione sulla base delle esigenze dei territori". "Grazie all'alternanza scuola-lavoro - ha aggiunto Antonio Tinelli, responsabile prevenzione San Patrignano - possiamo fare crescere un progetto di prevenzione dedicato ai più giovani. Oggi l'età media si è abbassata: si inizia a fare uso di sostanze, come cannabis, tra i 12 e i 13 anni. E' importante parlare con i ragazzi, sensibilizzarli e metterli al corrente dei rischi per fare una prevenzione avanzata e concreta". (ANSA).