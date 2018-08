Imprese, a Bologna la borsa del turismo

(ANSA) - BOLOGNA, 30 AGO - Il turismo industriale come forma di valorizzazione della cultura di impresa e nuova modalità di fruizione delle destinazioni turistiche del territorio. E' questo lo spirito della Borsa del Turismo Industriale, l'evento organizzato da Confindustria Emilia, alla sua seconda edizione, che si svolgerà giovedì 6 settembre a BolognaFiere, all'interno di Farete, la due giorni dedicata alle imprese promossa dall'Associazione.

L'obiettivo della Borsa, realizzata con il contributo della Camera di commercio di Bologna e in collaborazione con l'Associazione italiana Confindustria alberghi, Federturismo Confindustria, Museimpresa e Touring Club, è quello di rappresentare il primo passo di un percorso turistico, culturale e industriale che parte da Bologna per divenire di respiro internazionale, portando il turista a contatto diretto con imprese e prodotti. L'evento vedrà, tra i buyers, tour operator, agenzie di viaggi e organizzatori di eventi, italiani ed esteri provenienti da Russia, Gran Bretagna, Olanda, Francia, Spagna, Turchia, Repubblica Ceca, Arabia Saudita, Danimarca, Germania, Polonia e Romania, specialisti nell'outgoing e interessati a inserire nelle proprie offerte turistiche visite alle aziende, ai musei aziendali e ai siti di archeologia industriale.