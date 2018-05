Sanità: stroke unit, premio a Baggiovara

(ANSA) - MODENA, 4 MAG - Importante riconoscimento per la Stroke Unit dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena: l'Ospedale Civile di Baggiovara è stato premiato, primo ospedale in Italia, con l'European Stroke Organization (Eso) Angels Awards che certifica gli alti livelli ottenuti, sia dal punto di vista dell'organizzazione, sia da quello della casistica e dei risultati, nell'assistenza ai pazienti con ictus. L'Eso Angels Award è parte di un programma europeo di miglioramento della qualità di assistenza ai pazienti con ictus ed è inserito nel progetto internazionale 'Angels' (Acute Networks striving for Excellence in Stroke), una rete di Stroke Unit che punta a costruire percorsi di eccellenza.

Il Progetto Angels è promosso da Eso, Italian Stroke Organization e World Stroke Organization per migliorare e standardizzare il trattamento dell'ictus ischemico acuto in Europa e, quindi, garantire un equo accesso ai trattamenti efficaci e tempestivi. L'obiettivo è costruire un network di eccellenza nella cura dell'ictus di 1500 ospedali "stroke-ready" in tutta Europa entro il 2019, aumentando il numero degli ospedali in grado di trattare l'ictus ed ottimizzando la qualità del trattamento in tutte le unità ictus esistenti.

L'Eso Angels Award viene assegnato a quegli ospedali in grado di garantire un'alta qualità nell'assistenza all'ictus secondo una serie di indicatori: percentuale di trombolisi endovenose e trombectomie meccaniche sul totale degli ictus ischemici, percentuale di pazienti trattati entro 45-60 minuti dall'arrivo in pronto soccorso, percentuale dei sospetti ictus sottoposti a TC o RM in urgenza, percentuale di pazienti dimessi con una terapia di prevenzione secondaria (antiaggregante o anticoagulante in caso di fibrillazione atriale), ricovero in Stroke Unit, screening della disfagia. Per gli ospedali che aderiscono al progetto il programma prevede ogni tre mesi la valutazione dei dati di qualità dei tre mesi precedenti inseriti nel registro europeo Sits-Istr coordinato dal Karolinska Institute di Stoccolma e, se rispettosi di tutti questi indicatori di qualità, il riconoscimento dell'Eso Angels Award.

La Stroke Unit di Modena è da 15 anni una realtà di eccellenza a livello nazionale: vi sono state eseguite più di 1.300 trombolisi e quasi 500 trombectomie meccaniche, con la collaborazione della Struttura Complessa di Neuroradiologia.

