Alimentare: Sigep attende 160mila buyers

(ANSA) - RIMINI, 22 DIC - Manca un mese al Sigep 2018, il 39/o salone mondiale del dolciario artigianale in programma dal 20 al 24 gennaio alla fiera di Rimini, organizzato da Italian Exhibition Group. E' attesa la presenza di 160.000 buyers, 33.000 internazionali da 180 Paesi. Saranno presenti 1.250 aziende, che potranno sfruttare l'ultimo step di ampliamento dell'area espositiva, salita a 129.000 mq. L'edizione 2018 proporrà 900 eventi ed aree test a cura degli espositori; 32 competizioni di cui sette internazionali (423 fra concorrenti e giudici). Sigep rappresenta anche un'occasione di alta formazione: 13 stage coi Maestri del dolciario artigianale, 92 fra convegni e presentazioni di nuovi progetti con 279 relatori.

Sigep rappresenta il punto di riferimento del made in Italy legato al food dolce, che nei prossimi giorni di festa esprimerà la sua creatività e unicità: solo per quanto riguarda il gelato artigianale nel mondo, il business è stato stimato in 15 mld dall'Osservatorio Sigep, mentre per le Feste il dolce artigianale avrà un fatturato di 6 miliardi, due terzi dei quali legati al tradizionale panettone.

Grande attesa, poi, per la nuova edizione della Coppa del Mondo della Gelateria, con 12 nazioni in gara: Argentina, Australia, Brasile, Corea, Francia, Giappone, Marocco, Polonia, Spagna, Svizzera, Ucraina e Usa. Non ci sarà l'Italia, esclusa dal regolamento perché campione in carica. Altro evento top sarà 'The Pastry Queen': 12 pasticcere si disputeranno il titolo che nell'ultima edizione fu vinto dall'italiana Silvia Boldetti.

Ufficiali i nomi delle dodici star della pasticceria femminile in gara: Thais Freitas de Lima (Brasile), Astrid Morales Neira (Colombia), Silvia Cah (Croazia), Janelle Joy C.Toh (Filippine), Anabelle Lucantonio (Francia), Hiroko Morita (Giappone), Eureka Araujo (India), Khadija Moudakir (Marocco), Sandra Ornelas (Messico), Arisara Chongphanitkul (Russia), Arisara Chongphanitkul (Thailandia) e Laura Lachowecki (Stati Uniti).

