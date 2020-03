Il Motor Valley Fest diventa digitale

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - L'edizione 2020 di Motor Valley Fest si farà, non in città a Modena ma in digitale: dal 14 al 17 maggio entrerà nelle case degli appassionati con un'edizione online. Confermati gli eventi di carattere scientifico-tecnologico internazionale grazie a un progetto mediatico dedicato alle nuove frontiere del settore, alle potenzialità dell'elettrico, alle sperimentazioni nel campo della guida assistita.

Le iniziative 'pop' saranno interamente affidate alla rete e si sta lavorando per ottimizzare i contatti della piattaforma con i canali dei protagonisti della manifestazione. Start up, università e studenti, i protagonisti di domani, si incontreranno virtualmente nel più grande forum ad oggi concepito per parlare di lavoro, prospettive professionali, percorsi didattici e innovazione.

Giovedì 14 maggio in calendario il convegno d'apertura adattato ai tempi di Internet per essere più fruibile a livello digitale, con protagonisti relatori italiani e internazionali con keynote in diretta streaming su specifici temi di approfondimento.

Non mancherà il format 'Innovation & Talents', area dedicata ai talenti e al mondo universitario e delle start-up, mentre i 'talent talk', incontri tra studenti universitari e aziende, si realizzeranno con una nuova veste interattiva, un'area di networking virtuale per conoscere le reali esigenze di lavoro nelle aziende e per conoscere le opportunità professionali nella Motor Valley emiliana. (ANSA).