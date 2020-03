Fa prostituire compagno trans, denunciati

Esce di casa per far prostituire il compagno transessuale, ma per entrambi è scattata la denuncia per l'articolo 650 del codice penale per aver violato le disposizioni in atto per il contenimento del contagio da Coronavirus. E' accaduto ieri notte alla periferia sud di Piacenza dove una pattuglia della Guardia di Finanza ha fermato la coppia in auto.

I due - coniugati civilmente - hanno tentato di giustificarsi sottolineando che i soldi guadagnati dal transessuale sul marciapiedi servono al bilancio famigliare. Per il conducente è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza in quanto aveva un tasso alcolemico di tre volte oltre il limite.