Arte Fiera lancia 'In Galleria', vetrina online

Arte Fiera lancia 'In Galleria', una nuova vetrina online per sostenere i suoi espositori in questo momento di emergenza: da martedì 17 marzo, con cadenza settimanale, sei gallerie che hanno partecipato a Bologna ad Arte Fiera 2020 presenteranno, attraverso un breve testo e una scelta di immagini, la mostra in corso nelle loro sedi in una pagina dedicata sul sito della fiera (www.artefiera.it). Negli stessi giorni, l'uscita sarà rilanciata sugli account Facebook e Instagram della manifestazione. Le gallerie compariranno seguendo l'ordine alfabetico del catalogo degli espositori.

"'In Galleria' - spiega BolognaFiere - è un format pensato "per tenere viva l'attenzione sul lavoro delle gallerie private nel momento in cui un evento imprevedibile, e di portata globale, rende difficile svolgerlo e comunicarlo. Passata l'emergenza, 'In Galleria' rimarrà comunque un ulteriore elemento di visibilità e di promozione online per gli espositori di Arte Fiera".