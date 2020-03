Legale di Zaky: è in condizioni migliori

Sono "migliorate" le condizioni detentive di Patrick George Zaky, lo studente dell'università di Bologna arrestato in Egitto per propaganda sovversiva. Lo ha riferito uno dei suoi due avvocati, Walid Hassan, dando conto di una visita ricevuta ieri in carcere a Mansura, la sua città sul delta del Nilo. "Ora le condizioni detentive sono migliori", ha detto il legale all'ANSA sottolineando che la visita è stata concessa in via "straordinaria" venendo incontro a una richiesta accolta, anche perché "Patrick è sempre stato disciplinato".

L'autorizzazione era stata concessa a padre, madre e sorella ma in visita si sono recati solo i due genitori che gli hanno "procurato libri", ha riferito Hassan. L'incontro è avvenuto "in privato, lontano da altri detenuti". La concessione fatta dal Procuratore di Mansura è considerabile eccezionale dato che normalmente i detenuti appena trasferiti devono attendere almeno 11 giorni prima di ricevere visite.