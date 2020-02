Chamber Orchestra of Europe a Reggio e Ferrara

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 20 FEB - La Chamber Orchestra of Europe, "la migliore orchestra da camera del mondo" secondo la Bbc 2, torna al Teatro Valli di Reggio Emilia il 22 febbraio e al Teatro Comunale di Ferrara il 23 (ore 20.30) diretta dal compositore e direttore d'orchestra tedesco Matthias Pintscher con la partecipazione del pianista statunitense ma di origine ucraina, Emanuel Ax.

Abbastanza nutrito il programma, comune alle due serate, aperto da Masques et bergamasques Op. 112 di Gabriel Fauré, un brano del 1919 omaggio al mondo delle feste galanti del XVIII secolo. A seguire il celeberrimo Andante spianato e Grande Polacca brillante di Chopin e il Concerto N. 20 in re minore per pianoforte di Mozart, partiture nelle quali Ax potrà mostrare il suo straordinario talento. In conclusione di serata Pintscher dirigerà la suite completa del Pulcinella di Igor Stravinsky col trio di voci della soprano Kate Royal, del tenore Benoit Rameau e del basso Otto Katzameier.