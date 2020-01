Tuffo delle Sardine: 'Chi non vota è spiaggiato'

"Chi non vota resta spiaggiato". E' il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook delle 'sardine', insieme a una foto in cui si vedono i quattro ragazzi promotori del movimento tuffarsi in mare. Proprio ieri la Questura aveva vietato alle 'sardine' di organizzare un flashmob analogo (un tuffo di gruppo) al Papeete di Milano Marittima, reso celebre l'estate scorsa da Matteo Salvini. La nottata elettorale delle regionali, ha detto Santori "sarà più bella del solito perché questa volta ce la godiamo in prima persona". Per questo "sarà molto più sofferta, però sarà bella perché non saremo spettatori come non lo siamo stati in questi due mesi".