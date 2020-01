Rientra emergenza smog, stop misure d'emergenza

Rientra l'allerta smog in Emilia-Romagna: i livelli di polveri sottili pm10 tornano entro i livelli soglia in tutte le province. Valide ancora per tutta la giornata di oggi, da domani martedì 21 gennaio le misure emergenziali non saranno più in vigore. Potranno dunque tornare in circolazione i veicoli diesel euro 4 e non ci saranno limitazioni all'uso domestico di biomasse e alle temperature dei riscaldamenti.

La perturbazione che ha interessato tutto il territorio regionale nel weekend del 18-19 gennaio, comunica l'ultimo bollettino dell'Arpae, ha portato a una drastica riduzione della concentrazione delle polveri, facendo rientrare i valori registrati dalle stazioni di monitoraggio della rete regionale entro il limite di 50 microgrammi per metro cubo.