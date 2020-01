Sardine manifestano a Bologna: 'Una piazza di musica e pace'

Manifestazione delle Sardine in piazza a Bologna. "Probabilmente sarà il punto di svolta per la politica italiana" auspica uno dei fondatori del movimento, Mattia Santori parlando con Repubblica. "Sarà una piazza - dice - di musica e parole, il nostro modo di avvicinare i cittadini alla politica. Si parlerà di pace, discriminazioni, omofobia. E non violenza, la nostra battaglia". Intanto Matteo Salvini, anche lui oggi in Emilia Romagna, li attacca: "Vogliono fare un partito e cancellare i decreti sicurezza".

Con l'esibizione dell'inno '6000 (siamo una voce)' del cantautore ravennate MaLaVoglia ha preso il via a Bologna l'evento delle 'sardine'. Piazza VIII Agosto, dove sono già presenti diverse migliaia di persone, si sta riempiendo per il 'concertone' che andrà avanti fino a sera inoltrata e vedrà protagonisti anche personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. L'evento cade a una settimana dal cruciale voto per le Regionali dell'Emilia-Romagna e a due mesi dalla prima manifestazione spontanea in piazza Maggiore, sempre a Bologna, che ha dato il via al movimento di piazza antipopulista in tutta Italia.