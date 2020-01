Cavallini: non devo abbassare gli occhi a Bologna

"Io sono pentito di quello che ho fatto, di quello che non ho fatto non mi posso pentire. Dico anche a nome dei miei compagni di gruppo che non abbiamo da chiedere perdono a nessuno per quanto successo il 2 agosto 1980". Così Gilberto Cavallini, nelle dichiarazioni spontanee al termine del processo dove è accusato di concorso nella Strage di Bologna. "Ribadisco il concetto espresso da Francesca Mambro davanti a una Corte di assise, molti anni fa. Non siamo noi che dobbiamo abbassare gli occhi a Bologna".

Dopo le ultime dichiarazioni spontanee dell'imputato, la Corte di assise di Bologna presieduta dal giudice Michele Leoni è entrata in camera di consiglio, poco dopo le 9.30. Dopo quasi due anni di dibattimento e decine di testimoni, a 40 anni dai fatti, la sentenza nel processo a Gilberto Cavallini dovrebbe arrivare in giornata.