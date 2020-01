Trigone preso a bastonate nel Ravennate torna libero

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del Trigone viola preso a bastonate la scorsa estate da un bagnante in spiaggia a Casal Borsetti (Ravenna), un modenese successivamente identificato e denunciato a piede libero. Sole, questo il nome dato al delicato animale marino, è stato preso in cura da biologi e volontari del centro ravennate Cestha e ieri pomeriggio è tornato libero in mare.

Lo scorso 26 agosto l'esemplare, che nuotava in acque basse per le naturali fasi del suo ciclo riproduttivo, era stato selvaggiamente bastonato da un turista, senza alcuna motivazione. Decisivo l'intervento dei bagnanti che, dopo aver bloccato l'aggressore, hanno avvertito la polizia locale e allertato il centro ricerche Cestha, che si occupa di studio e conservazione di fauna marina. Sottoposto a terapie sotto la guida del direttore sanitario Gianfranco Medri, il trigone Sole dopo quattro mesi di degenza si è ripreso ed è stato restituito alla vita in mare anche se con la perdita di funzionalità dall'occhio destro.