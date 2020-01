Bloccati da ghiaccio in quota, soccorsi

(ANSA) - BOLOGNA, 3 GEN - Sono rimasti bloccati dal ghiaccio insieme al loro cane lungo un sentiero in quota che dal lago Baccio sale al Rondinaio lombardo, nel territorio di Pievepelago, sull'Appennino modenese. Protagonista della vicenda una coppia di Cento - marito e moglie entrambi 28enni - soccorsa dai tecnici del Saer-Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna della stazione del Monte Cimone e dagli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, di stanza all'Abetone.

L'allarme è scattato verso mezzogiorno quando la coppia insieme al proprio cane - un boxer di pochi anni - è rimasta bloccata in una zona esposta, a 1.700 metri, con presenza sulle rocce di insidiose lingue di ghiaccio: non riuscendo più a raggiungere il cane e iniziando a scivolare, i due hanno chiesto aiuto. Raggiunti dai soccorritori e recuperato il cane sano e salvo i due sono stati imbragati e fatti scendere in sicurezza tra le rocce ghiacciate poi, condotti su un sentiero sicuro, sono arrivati al Rifugio Vittoria del Lago Santo.