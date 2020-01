Auto finisce in fiume, morto 83enne

(ANSA) - BOLOGNA, 3 GEN - Il corpo di un uomo di 83 anni è stato recuperato, la notte scorsa, dentro una vettura finita fuori strada e poi nell'alveo di un fiume sull'Appennino tosco-romagnolo, a Coniale di Firenzuola, nel Fiorentino. Il recupero è stato compiuto dai sommozzatori e dal personale Saf-Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco. La conformazione impervia del luogo ha reso più difficoltose le operazioni. Su cause e dinamica dell'uscita di strada della vettura accertamenti in corso da parte dei carabinieri La vittima è Ivano Morotti, 83enne di Imola, nel Bolognese. A quanto risulta, l'uomo stava rientrando da una battuta di caccia nella zona, fatta con alcuni amici, ma era da solo in macchina quando il suo fuoristrada Nissan è finito fuori strada, forse per l'asfalto ghiacciato, precipitando nella scarpata e poi nell'alveo del fiume.