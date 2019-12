Regionali, sette in corsa per l'Emilia-Romagna

Due candidati principali, sostenuti da sei liste ciascuno, e cinque outsider in cerca del colpaccio elettorale. E' la platea delle elezioni Regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio. Le candidature definitive saranno, però, ufficializzate solo la prossima settimana, dopo la verifica dei documenti.

Stefano Bonaccini è sostenuto da sei liste: Pd, +Europa (che raccoglie anche Pri e Psi), Volt Emilia-Romagna, il rassemblement di sinistra 'Emilia-Romagna Coraggiosa', Europa Verde e la lista civica 'Bonaccini Presidente'. Sei liste anche per Lucia Borgonzoni: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Cambiamo!-Popolo della Famiglia, i Giovani per l'Ambiente e la civica 'Borgonzoni Presidente'. Corre da solo il Movimento Cinque Stelle, che candida Simone Benini. A sinistra vanno in modo autonomo anche L'Altra Emilia-Romagna (con Stefano Lugli), Potere al Popolo (con Marta Collot) e il Partito Comunista (con Laura Bergamini). Infine il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità con candidato Domenico Battaglia.