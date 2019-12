Regionali, un papà di Bibbiano in lista Fdi

È stato protagonista di diversi dibattiti organizzati dal partito di Giorgia Meloni, sulla vicenda di Bibbiano e ora correrà per Fratelli d'Italia alle Regionali dell'Emilia Romagna, come candidato consigliere.

Si tratta del reggiano Antonio Margini, nome che compare nell'inchiesta 'Angeli e Demoni' sul presunto sistema illecito di affidi in val d'Enza di cui l'uomo sarebbe vittima come padre. L'uomo, libero professionista di Montecchio, durante la presentazione della lista, alla presenze del coordinatore regionale di FdI, Galeazzo Bignami, è stato descritto come "punto di riferimento delle famiglie alle prese con le dure vicende che hanno coinvolto i servizi sociali".