Festa di Natale in caserma per i Carabinieri

Festa in caserma, con Babbo Natale arrivato per portare i regali ai figli dei Carabinieri.

L'iniziativa è stata organizzata dal Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Claudio Domizi, nella caserma "Luciano Manara".

L'arrivo di Santa Claus è stato preceduto da una serie di spettacoli natalizi di artisti professionisti, tra cui musicisti, cabarettisti e cantanti che si sono esibiti davanti a un centinaio di bimbi, accompagnati dai rispettivi genitori, nella sala 'Virgo Fidelis', recentemente inaugurata in occasione dell'anniversario della Patrona dell'Arma.