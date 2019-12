Salvini: 'Borgonzoni sarà presidente alla faccia dei sondaggi'

"Alla faccia dei sondaggi", "Lucia Borgonzoni diventerà presidente della Regione". Così il leader della Lega Matteo Salvini commentando il sondaggio sulle regionali in Emilia-Romagna pubblicato oggi dal Corriere della Sera che dà il centrosinistra in leggero vantaggio. Per Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, i sondaggi "con tanti indecisi lasciano il tempo che trovano quando si deve votare il presidente della Regione. Noi siamo molto ottimisti perché il clima che c'è è di desiderio di libertà".

Stefano Bonaccini, governatore uscente e ricandidato al bis, dice che i sondaggi "non contano nulla", però "forse l'apprezzamento" nei suoi confronti ha reso "un po' più cauti" gli avversari. Bonaccini fa inoltre gli auguri al candidato del Movimento 5 Stelle Simone Benini ma "registra" approvazione nei suoi confronti anche di molti elettori M5s.

Benini intanto ha iniziato la campagna elettorale a Forlì, sua città con queste priorità: "Ambiente, difesa della sanità pubblica e dei beni comuni".