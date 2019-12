Abbatte due volte un passaggio a livello, identificato dalla Polfer

Ha superato per due volte un passaggio a livello ferroviario in entrambi i sensi, abbattendo prima una semibarriera, poi l'altra. Protagonista, un 70enne a Riola di Vergato, nel Bolognese. Testimoni hanno riferito agli agenti della Polfer di Porretta Terme di aver visto la vettura arrivare a forte velocità, entrare nel passaggio 'contromano', abbattere la sbarra e allontanarsi. L'auto, che nell'impatto ha distrutto il parabrezza, ha percorso qualche centinaio di metri, ha fatto inversione e, sempre a forte velocità, ha abbattuto anche la seconda semi-barriera, dileguandosi. I poliziotti hanno avviato indagini sulle carrozzerie della zona, in una delle quali hanno trovato la vettura e il conducente. Ha ammesso di essere stato lui, dicendo di essere rimasto abbagliato da un'altra auto. Lo spavento lo avrebbe spinto a fuggire, poi ha deciso di tornare indietro per andare a casa di un amico. Sarà multato per le infrazioni al codice della strada e risponderà dei danni provocati.