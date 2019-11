Sport per disabilità, serata ad Argelato il 3/12

Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Teatro di Argelato, nel Bolognese, ospita la serata evento 'Mi metto in gioco'. Un'occasione di informazione e promozione dell'attività sportiva adattata per persone con disabilità. Durante l'incontro verrà presentato il progetto 'SPORTello' - a cura dell'Ausl di Bologna e del Comitato Italiano Paralimpico - per la promozione dell'attività sportiva adattata, già attivo nell'area metropolitana di Bologna. Inoltre, saranno proiettati video di esperienze di sport adattato e inclusivo realizzati da diverse realtà associative e un'esibizione dal vivo di Wheelchair Dance (danza in carrozzina) dell'associazione Indaco.