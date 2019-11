Oltre 5 mln visitatori a Fico a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - Oltre 5 milioni di visitatori dall'apertura, di cui il 20% dall'estero, e 90 milioni di euro di fatturato complessivi: sono i numeri con cui il parco agroalimentare Fico Eataly World di Bologna festeggia i suoi primi due anni di vita. "Un bilancio positivo", commenta l'amministratore delegato Tiziana Primori, "soprattutto per la grande presenza di ragazzi e adulti che hanno dedicato del tempo a riflettere e a conoscere il cibo grazie ai nostri corsi, circa 120mila i bimbi e giovanissimi che vi hanno partecipato e 300mila gli adulti".

"Sì, ci aspettavamo di più in due anni", dice Primori, ma "siamo veramente contenti perché c'è un percorso qualitativo davvero importante". Forti le presenze dall'estero, sottolinea, soprattutto da Francia, Regno Unito e Germania per l'Europa e poi da Cina e Stati Uniti ma "con presenze importanti" anche da luoghi più lontani come Australia e Sudamerica.