Zecchino d'Oro il 7/12 all'Unipol Arena

(ANSA) - BOLOGNA, 6 NOV - Sarà l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) ad ospitare la finale della 62/a edizione dello Zecchino d'Oro, che si terrà il 7 dicembre in prima serata in diretta su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti e Antonella Clerici, la direzione musicale di Peppe Vessicchio, il Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni e la regia di Maurizio Pagnussat.

Le puntate del 4, 5 e 6 dicembre si svolgeranno, come da tradizione, dagli studi televisivi dell'Antoniano di Bologna, e il pubblico sarà formato esclusivamente da bambine e bambini dai 6 ai 13 anni. La finale di sabato 7 dicembre in diretta dall'Unipol Arena sarà invece aperta ad un pubblico di ogni età, con ingresso gratuito e vincolato alla richiesta di un biglietto omaggio: per riceverlo via mail basta compilare il form on line su www.zecchinodoro.org/biglietteria.

Il 62/o Zecchino d'Oro promuove tra novembre e dicembre la campagna 'Operazione Pane', per sostenere 15 mense francescane garantendo 150mila pasti da gennaio a dicembre 2020.