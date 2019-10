Bologna, calcinacci giù da palazzo universitario

Paura ma nessun ferito questa mattina in zona universitaria a Bologna per la caduta di calcinacci da un cornicione di un palazzo dell'ateneo che ospita le facoltà di farmacia e biotecnologie. Al momento del cedimento l'edificio era vuoto e successivamente è stato chiuso, con lezioni annullate, per lo svolgimento di controlli e verifiche da parte di vigili del fuoco e tecnici. Il tratto di strada interessato, via Belmeloro tra via Selmi e via Zamboni, è stato chiuso dalla Polizia locale per permettere la rimozione dei calcinacci e per i controlli.