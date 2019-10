Turismo, 32 milioni per il lungomare emiliano-romagnolo

Il 'Lungomare più lungo e bello del mondo'. E' quello a cui punta l'Emilia-Romagna rivoluzionando la 'cartolina' dell'intera Costa Adriatica - 110 chilometri di arenile - attraverso dieci cantieri pronti a partire in altrettanti comuni tra Cattolica e i Lidi di Comacchio e un investimento di oltre 32 milioni di euro per la rigenerazione e la riqualificazione di tratti dei lungomare delle cittadine rivierasche. Interventi presentati dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dall'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, insieme a sindaci e assessori dei Comuni interessati, nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Prima tappa nella città di Fellini, dove sono stati svelati i progetti per Rimini, Cattolica, Riccione, Bellaria Igea Marina e Misano Adriatico. Il bando di oltre 32 milioni di euro, vede un contributo regionale variabile a seconda del posizionamento del progetto in graduatoria, compresa tra il 70% e l'80% della spesa ammissibile.