Morandi al Duse per le prove di 'Stasera gioco in casa'

Dopo qualche mese di attesa il momento è finalmente arrivato: Gianni Morandi sta provando al teatro Duse di Bologna, la sua città, il nuovo spettacolo acustico 'Stasera gioco in casa', al debutto il primo novembre e poi in replica fino al 26 gennaio per 21 volte. Emozionato e felice di tornare "dove tutto è iniziato tanti anni fa", "sto riscoprendo Bologna dopo tanti anni vissuti a Roma - ha detto l'artista - Questo è un momento bellissimo per Bologna, la vedo rinata, nell'arte soprattutto con tante persone che vengono a visitarla". I concerti saranno divisi in due parti, una con canzoni scelte da Morandi e una seconda nella quale canterà brani scelti dal pubblico, e dunque sempre diversa. Tra tanti best anche una novità che aprirà le serate, 'Stasera gioco in casa', scritta dal nipote Paolo, il figlio di Marianna e di Biagio Antonacci. La regia dello spettacolo è di Saverio Marconi.