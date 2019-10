Commissione sugli affidi: 'Nessun sistema deviato'

In Emilia-Romagna "non c'è un sistema organizzato o deviato" sull'affido dei minori, ma "non mi sento di escludere che in Val d'Enza, come in altre parti d'Italia, non siano avvenuti fenomeni di deragliamento". A sottolinearlo Giuseppe Boschini, presidente della commissione regionale d'inchiesta istituita dalla Regione Emilia-Romagna ad agosto, dopo l'inchiesta sugli affidi. I lavori della commissione si concluderanno a metà novembre e per la fine del mese è attesa la relazione finale. Lunedì sarà sentito anche il governatore Stefano Bonaccini e la parlamentare M5s Anna Ascari.

Proprio il giudizio su Bibbiano, per Boschini, resta sospeso "in attesa del lavoro della magistratura", ma guardando i numeri non emergono anomalie: "In Emilia-Romagna i minori fuori dalle proprie famiglie nel 2017 sono stati 2.970, il 2,7 per mille, di poco sopra alla media nazionale del 2,6". Dati in linea con Veneto e Lombardia.