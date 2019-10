Tecnosfera a 4/a biennale Foto/Industria

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Undici mostre distribuite in luoghi storici della città, oltre 400 fotografie esposte, 16 proiezioni video, concerti e appuntamenti culturali. Dal 24 ottobre al 24 novembre torna a Bologna la quarta edizione di 'Foto/Industria', la Biennale di Fotografia dell'Industria e del Lavoro promossa e organizzata dalla Fondazione Mast. Sotto la direzione artistica di Francesco Zanot, la manifestazione sarà dedicata quest'anno al tema del 'costruire', con un'analisi visiva e sociale a 360 gradi dell'intervento dell'uomo sul pianeta. Rientra nel programma anche la mostra 'Anthropocene', ospitata nella sede della Fondazione, prolungata fino a gennaio 2020 dopo il successo degli ultimi mesi.

L'edizione 2019 si concentrerà sull'idea di 'tecnosfera', ovvero l'insieme di tutte le strutture che gli umani hanno costruito per garantire la loro sopravvivenza sulla terra. Uno strato che pesa sulla crosta terrestre per decine di miliardi e miliardi di tonnellate.