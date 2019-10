Jazz, Frisell a Ferrara con nuovo gruppo

(ANSA) - BOLOGNA, 21 OTT - Il cartellone della stagione di 'Ferrara jazz' ospita il 21 ottobre al Torrione San Giovanni il concerto di Bill Frisell, che presenta il nuovo gruppo Harmony, titolo anche dell'omonimo disco pubblicato di recente dalla Blue Note. Il quartetto che il chitarrista di Baltimora presenterà è completato dalla cantante Petra Haden (figlia di Charlie, il grande contrabbassista che fu a fianco tra gli altri di Ornette Coleman e Keith Jarrett), Hank Roberts violoncello e Luke Bergman chitarra baritorno. Con 'Harmony' Frisell debutta con la prestigiosa etichetta, ultima tappa di una lunga produzione discografica iniziata nel 1979 con la tedesca Ecm. In una formazione 'drumless' (senza batteria) la dimensione sonora è quasi cameristica, per un repertorio che si muove attraverso generi diversi (jazz, songbook, new music) in cui Frisell, che firma gran parte dei brani, evita il revival per esplorare nuovi linguaggi timbrici e ritmici, poggiando sempre sulla melodia.