Nicola Pantani all'Accademia Filarmonica

Sabato 19 ottobre, alle 17 in Sala Mozart a Bologna, nuovo appuntamento con la rassegna 'Il Sabato all'Accademia': Nicola Pantani, allievo dell'Accademia Pianistica di Imola dove ha studiato con Enrico Pace e Igor Roma, eseguirà un programma interamente dedicato a Claude Debussy che comprende le opere Images oubliées, Estampes, Élégie, Le soirs illuminés par l'ardeur du charbon e Études livre II. Nicola Pantani ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte prima di approdare nella prestigiosa scuola imolese.

Come solista è stato premiato in vari concorsi nazionali e internazionali ricevendo diversi riconoscimenti, tra i quali il prestigioso Premio Casella 2017 nell'ambito della XXXIV edizione del 'Premio Venezia0. Info: www.accademiafilarmonica.it.