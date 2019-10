A. Mussolini: a Predappio una messa per Duce

Una messa in suffragio di Benito Mussolini domenica 27 ottobre a Predappio, nel Forlivese. Ad annunciarla è la nipote del 'Duce', Alessandra Mussolini su Twitter. "La cripta - scrive - sarà aperta dalle 8.30 alle 18.

La messa sarà celebrata alle 11.30 nella chiesa di San Cassiano adiacente al cimitero di Predappio. Il cimitero e la chiesa sono luoghi sacri che richiedono rispetto". La messa è nel giorno in cui fu proclamata la Marcia su Roma. L'Anpi con il vicepresidente dell'Anpi, Emilio Ricci, replica: "Il rispetto per i morti c'è. Ol problema è che questa commemorazione non si trasformi in un'apologia del fascismo e della celebrazione di Mussolini che è stato una disgrazia per l'Italia". Per Ricci, "non vanno tollerate manifestazioni di stampo fascista. Abbiamo rispetto per le vicende personali della famiglia ma siamo molto duri dal punto di vista politico e morale. Noi non dimentichiamo, siamo difensori della memoria e di tutti i martiri massacrati dai nazisti e dai fascisti".