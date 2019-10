Affidi, funzionaria comunale indagata per depistaggio

Una funzionaria del Comune di Reggio Emilia è indagata per depistaggio nell'ambito dell' inchiesta 'Angeli e Demoni' sugli affidi. E' Daniela Scrittore, del settore Politiche familiari. Il suo nome non compare nell' ordinanza che a fine giugno ha portato alle misure cautelari e ha scoperto i presunti illeciti nella Val d'Enza. Ma sarebbe uno sviluppo dell'indagine di Procura e carabinieri. Funzionarie dell'Asl avrebbero raccontato che Scrittore era presente all'apertura delle buste di un appalto che avrebbe suggerito di assegnare alla onlus Hansel e Gretel di Claudio Foti.

Interrogata come testimone, avrebbe negato la circostanza.

Risultano poi una cinquantina di contatti con Federica Anghinolfi, ex responsabile dei Servizi sociali dell'Unione. In un'intercettazione, pubblicata dal TgR Emilia-Romagna, emerge l'intenzione di incontrarsi per scambiarsi documenti, senza lasciare tracce: "Te lo do brevi man perché non vorrei mai che intercettassero delle cose anche nei giri di mail privati", si sente.