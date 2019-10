Corpo anziano trovato nel Po a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 12 OTT - I Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118 sono accorsi, nella tarda serata di ieri, sul lungo Po a Piacenza, dopo che un pescatore ha individuato il cadavere di un uomo in acqua. I soccorritori lo hanno quindi recuperato dal fiume: dai primi accertamenti si tratterebbe di un piacentino 70enne che potrebbe aver compiuto un gesto estremo ma le indagini sono ancora in corso.

Sul corpo non erano comunque presenti segni di violenza.

Indagano i Carabinieri.