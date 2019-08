Trovato cadavere nel Bolognese, è di 80enne scomparso

È del pensionato 80enne di Granarolo, Clemente Lesi, di cui non si avevano notizie dallo scorso 11 agosto, il corpo senza vita di un anziano trovato nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di Marano di Castenaso, nel Bolognese. Ne è certa la famiglia dell'uomo come scrive - sul suo sito Internet e sulla sua pagina Facebook - il Comune di Granarolo che esprime il proprio cordoglio ai familiari dell'uomo.

"I familiari - si legge - ne sono certi, dopo giorni di angoscia da quell'11 agosto, in cui si erano perse le sue tracce, quando era uscito dalla sua abitazione inforcando la bicicletta, come era solito fare per muoversi nel territorio, senza più fare ritorno. A loro - conclude l'Amministrazione di Granarolo - va il nostro sincero e commosso abbraccio". Accanto al cadavere dell'uomo rinvenuto ieri c'era una bicicletta. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma la conferma arriverà dopo l'autopsia.