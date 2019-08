Affidi, via a lavori Commissione E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - "Abbiamo già più di 60 richieste di audizione, cercheremo di dare seguito a tutte. Il nostro obiettivo è fare un lavoro serio, approfondito e chiudere attorno alle prima settimana di novembre per produrre una relazione all'Assemblea prima della chiusura della legislatura".

Così Giuseppe Boschini, consigliere regionale Pd e presidente della Commissione speciale di inchiesta che, dopo quanto è accaduto in Val d'Enza, punta a fare luce sul sistema di tutela dei minori in Emilia-Romagna. I lavori partiti oggi.

L'obiettivo "è quello di comprendere le distorsioni del sistema, per avanzare proposte che rafforzino i meccanismi a protezione dei minori", mentre su Reggio Emilia non è previsto un focus, ha detto Giuliano Limonta, neuropsichiatra infantile che coordina la commissione tecnica di valutazione del sistema di tutela dei minori, organo istituito dalla Giunta a fine luglio. "Non ci è stato chiesto uno zoom sull'inchiesta reggiana - ha detto oggi in commissione - anche se ovviamente ne terremo conto".