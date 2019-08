Fulmine causa maxi incendio in fienile nel Riminese. FOTO E VIDEO

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate da ieri sera nel Riminese per un grosso e violento incendio scoppiato in un fienile a causa di un fulmine. Le fiamme si sono sviluppate in un'azienda agricola in località San Martino in Riparotta poco prima delle 20. Nessuna persona è rimasta coinvolta e anche il bestiame - una ventina di mucche nella stalla adiacente - è stato messo in sicurezza, ma nel fienile c'erano accatastate almeno 800 rotoballe che hanno preso fuoco. Proprio questo materiale ha reso più difficile l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con cinque squadre, autopompe serbatoio e autobotti da 8mila e 25mila litri.

Da ieri sera è in corso un intervento a San Martino in Riparotta (RN) per un fienile in fiamme: #incendio sotto controllo, evitata la propagazione all’abitazione e alla stalla vicina, portato al sicuro il bestiame #23agosto #vigilidelfuoco pic.twitter.com/PGdXtyST0g — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 23, 2019

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e il Comune di Rimini fa sapere che per concludersi definitivamente, con messa in sicurezza e bonifica dell'area, servirà ancora qualche giorno. Sul posto anche la polizia municipale che ha chiuso il traffico per consentire le operazioni di rifornimento idrico dei mezzi dei pompieri.