Bassetti (Cei): 'Crisi va affrontata con tutte le forze'

"La crisi" del Paese "c'è e va affrontata con tutte le forze: ho detto che bisogna incentivare l'industria, incentivare i posti di lavoro". Lo afferma il presidente della Cei, cardinal Gualtiero Bassetti. "Ci vuole un po' di coraggio a partire, se non si mette in moto la macchina tra tre anni siamo ancora qui a dire 'la crisi'", dice a margine del Meeting di Rimini. E sulla situazione politica aggiunge: "Non dico una parola, aspetto che domani il presidente (Conte, ndr) parli e poi si starà a vedere".