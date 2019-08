Cineteca Bologna, Easy Rider in sala 9/9

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - La Cineteca di Bologna si unisce al ricordo di Peter Fonda, l'attore americano scomparso a Los Angeles a 79 anni e leggendario interprete di 'Easy Rider' pellicola che la stessa Cineteca - dopo il restauro svolto in collaborazione con Sony Pictures Entertainment e la presentazione al Festival di Cannes in maggio e al festival 'Il Cinema Ritrovato' a giugno - distribuirà nelle sale italiane dal 9 settembre e in anteprima dal 31 agosto al Cinema Lumière di Bologna.

Si tratta, osserva il direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli, di "un film vivente e vibrante, ambizioso, coraggiosamente pieno di grandi innovazioni per Hollywood. 'Easy Rider' - aggiunge - ha inventato un nuovo modo di produrre, raccontare, girare e montare, intendere la colonna sonora ma anche un film dove emergono, ancora riconoscibili, i tratti della classicità. A pensarci bene - chiosa Farinelli - 'Easy Rider' non è più solo un film, appartiene piuttosto alla categoria del mito".